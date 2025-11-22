Que no quede ningún niño sin regalo

Como acostumbran las fechas, la Concellería de Benestar Social, gestionada por Anabel Gulías, lanza una nueva edición de la campaña «(en)Volve». El objetivo de la misma es que «ningún niño de Pontevedra hasta los catorce años que esté en situación o riesgo de exclusión se quede sin regalo estas Navidades», comunican desde el Concello. En la edición del año pasado, gracias a los «cómplices» de los Reyes Magos, 440 niños recibieron su paquete durante la noche del 5 al 6 de enero.

Desde la administración municipal hacen un llamamiento a la participación de cuantos más «cómplices», mejor. Los interesados en dar un paso adelante y formar parte de la campaña más especial de la Navidad pontevedresa podrán entregar los regalos hasta el 31 de diciembre en la Casa Azul, ubicada en Sor Lucía, 2.

Los paquetes entregados deben estar correctamente identificados con el número de referencia de la carta asignada y deben incluir el nombre del niño destinatario.

Desde el día 2 de enero del próximo año comenzará el reparto de los regalos para que, la mañana del día de Reyes, todos los menores de catorce años que estén en situación o riesgo de exclusión puedan abrir su paquete y pasar el día con una sonrisa.

Los «cómplices» de la campaña recibirán toda la información necesaria sobre cada caso a través de WhatsApp, con el fin de «agilizar los trámites», informan desde el Concello.

El importe máximo por cada regalo es de 35 euros. Además, desde la Concellería de Benestar Social, solicitan que, en la medida en que sea posible, «se anexione al regalo original un libro adaptado a la edad del destinatario para fomentar la lectura entre los más pequeños».

Un año más, la juguetería «A balea das cores» colabora en la nueva edición de la campaña «(en)Volve». El establecimiento ofrecerá varios descuentos en las compras relacionadas con esta campaña solidaria.

Los juguetes contarán con una rebaja del diez por ciento, mientras que los libros verán disminuido su precio en un cinco por ciento.