El PSOE critica la «miseria y misoginia» en el recorte de los fondos provinciales destinados a igualdad

Unos recortes «miserables, misóginos y escandalosos» en los que se reducen o eliminan partidas para fomentar la igualdad y la lucha contra la violencia machista. La portavoz del grupo socialista en la Diputación, Ana Laura Iglesias, calificaba de este consistente modo los presupuestos provinciales para 2026.

Destacaba que el gobierno de López «cuando llegó a la Diputación lo primero que hizo fue recortar en medio millón de euros los presupuestos para igualdad». El anterior gobierno, señaló, le destinaba el 1,20% del total de los presupuestos, «y actualmente le dedica menos del 0,90%».

Detalló que, en cifras, se invertían más de 2 millones a igualdad «y actualmente el PP le dedica apenas 1,5 millones. Es una auténtica vergüenza», lamentó Ana Laura Iglesias antes de anunciar que el grupo que encabeza presentará una moción para debatir en el próximo pleno con la idea de que el gobierno provincial revierta estos recortes.

Éstos «no son de naturaleza técnica, son políticos, ideológicos», aseveró, «porque el PP no cree en la lucha para conseguir la igualdad real ni contra la violencia de género».

También el BNG se refirió a estos recortes, que dejan la inversión porcentual en igualdad «en la cifra más baja en los últimos años», criticó la diputada Manuela Rodríguez. Ésta censuró asimismo la campaña «corta de miras» que el gobierno provincial pone en marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y considera que su lema («El machismo se ve claro cuando enfocas») es «una nueva muestra de la falta de visión» del PP.