Poio reactiva las obras de 52 viviendas en el Pazo Besada tras 15 años paradas

El Concello de Poio confirma la inmediata reactivación de las obras de construcción de los edificios número tres y cuatro de la Urbanización Pazo Besada, en Andurique, que llevaban paralizadas quince años, y que supondrán la creación de 52 nuevas viviendas.

La concejala de Urbanismo, Rocío Cochón, explica que la comisión informativa aprobará próximamente la licencia para los nuevos inmuebles, que completarán el proyecto original comenzado en 2009. En aquel momento, se pretendía edificar 150 viviendas y garajes distribuidos en cuatro edificios, de los que solo se finalizaron dos, a principios de la década pasada. Otros dos bloques quedaron sin finalizar, por lo que la reanudación de las obras permitirá eliminar las estructuras inacabadas y mejorar así la imagen y la seguridad en la zona, para los vecinos y usuarios del propio Pazo.

Durante el último año se mantuvieron varias reuniones con promotores y técnicos con el fin de desatascar este expediente. El proyecto también cuenta con la resolución favorable del Servicio de Patrimonio de la Xunta.

«Este era un momento muy esperado por los actuales vecinos del Pazo, por todas las personas que utilizan y visitan las instalaciones y por el Concello de Poio», explica la responsable del área, que recuerda que «en los dos últimos dos años se consiguieron desatascar, solo en la parroquia de San Salvador, más de 200 nuevos inmuebles que en este momento se encuentran en planificación, en ejecución o finalizados recientemente». Además, recuerda que también trabajan en la determinación de suelo para ampliar el parque de vivienda pública.

Finalmente, Cochón subraya que también está en marcha a implantación de varios proyectos empresariales y se trabaja en el polígono de Fragamoreira. «Por nuestra parte, intentamos ser cada vez más ágiles en los trámites urbanísticos para particulares, autónomos y empresas; tener la puerta abierta a vecinos, administraciones y sociedades, colaborando con todos, bajar impuestos a las familias, mejorar los servicios, entre otras medidas», añade Cochón.