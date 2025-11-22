Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Pegadas de Castelao» se presenta en Salcedo

La compañía Migallas Teatro presentará el próximo domingo el espectáculo «Pegadas de Castelao», que tiene como objetivo «difundir la figura y la obra de Castelao en todas sus facetas». La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la Casa Verde de Salcedo y la función dará comienzo a las 18.00.

