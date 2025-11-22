Moraña se enfrenta a las actitudes machistas
El colectivo feminista de Moraña presenta su nueva campaña por el 25N «Tamén é violencia machista», que busca visibilizar actitudes y comentarios que son percibidos como normales, pero que forman parte de «la multitud de expresiones de este tipo de violencia», explican sobre la exposición que estará en la carballeira de Santa Lucía.
