El monasterio más divertido

Trabajar bajo presión, ejercitar la lógica, fomentar la camaradería y, ante todo, divertirse. Estos fueron los ingredientes principales de la jornada vivida ayer en la parroquia de Lérez, cuando el monumental entorno del monasterio del «máis milagreiro» se transformó en un gran tablero de juego.

La iniciativa, convocada por el párroco Manuel Chouciño, se enmarca dentro del programa de «nueva evangelización» impulsado por la diócesis. El objetivo era claro y ambicioso: abrir las puertas del emblemático monasterio de San Salvador de Lérez a nuevos públicos y acercar a la comunidad de una forma lúdica y diferente. Y la respuesta fue muy positiva.

Un total de 375 participantes, que abarcaron todas las franjas de edad, desde niños hasta abuelos, aceptaron el desafío. La dinámica del escape room propuso a los asistentes superar un circuito de 5 pruebas complejas.

Para ello, se organizaron en grandes equipos de 25 jugadores que, durante más de una hora, tuvieron que cooperar para resolver retos y superar obstáculos.

Participantes en el escape room de la parroquia de Lérez / Rafa Vázquez

La jornada se estructuró por turnos para dar cabida a todos. Los más pequeños de la casa inauguraron el evento demostrando su destreza; les siguieron las familias, donde padres y tutores colaboraron mano a mano con adolescentes; y el broche final lo pusieron los grupos de adultos jóvenes.

Tras la tensión del juego, los asistentes pudieron reponer fuerzas en un avituallamiento final, un momento diseñado para fomentar el encuentro, la charla y la convivencia vecinal, verdadero corazón de la actividad.

El éxito de esta propuesta ha desbordado las previsiones, de modo que la organización ya ha confirmado una segunda edición para el próximo 13 de diciembre. La expectación es muy alta: el párroco señalan ya cuentan en estos momentos con «600 nuevas inscripciones» y que las plazas para la modalidad familiar están agotadas para una jornada que será una nueva prueba de que el entorno monumental y el ocio moderno pueden i r de la mano y de que un monasterio puede ser el lugar más divertido del fin de semana.