Mirada al futuro de la moda gallega

Las propuestas de 35 jóvenes diseñadores brillaron anoche en el desfile Debut 2025, la gran pasarela que visibiliza la creatividad, la capacidad de sorpresa y el talento que articula el Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda de la Universidade de Vigo.

El diseñador Palomo Spain acudió a la gala. | Rafa Vázquez

Sergio B. Carpintero, Belo, Mericusan, Gabriela Fiori, Claudia García, Antía Lameiro, Elena Antelo, Raquel Mera, Ángel López, Blanca Orro, Marina Pérez, Andrea San Miguel, André Sánchez, Laura Varela y Ruth Vidal fueron los 15 estudiantes que presentaron sus trabajos de fin de máster (TFM), diseños de inspiraciones diversas que un año más constituyeron el momento central de la pasarela.

Creaciones de moda de ayer el en Pazo. | Rafa Vázquez

Ésta contó de nuevo con un jurado plenamente imbricado en la industria y la comunicación textil y del que formaron parte Alejandro Gómez Palomo, fundador de Palomo Spain; Leticia García, redactora je de moda en SModa de El País; Aurea Aburto, diseñadora de accesorios y bisutería Bimba y Lola; Pablo Pallardo, director creativo en Bimba y Lola, y Charo Froján y Alfredo Olmedo, diseñadores da marca DDUE.

El equipo calificador fue el encargado de decidir qué nuevos titulados se hacían con el premio a la mejor colección que otorga la Fundación Bimba & Lola, o el galardón al proyecto «con mayor calidad artesanal», promovido por la Fundación Artesanía de Galicia.

A mayores de presentar los TFM, Debut 2025 incluyó los trabajos de varios estudiantes del primer curso del máster y fue de nuevo el reclamo para que decenas de profesionales del textil e interesados en la moda dirigiesen su mirada a estos creadores que representa el futuro de la moda gallega.

Lola Dopico: «La creatividad es nuestro lenguaje»

Lola Dopico, coordinadora del Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda, subraya que Debut «visibiliza lo que es el trabajo basado en la investigación y la sensibilidad» de un proyecto formativo en el que «la creatividad es nuestro lenguaje”. Debut reúne año a año, recuerda, “las mejores propuestas desde el lenguaje creativo de cada estudiante”.La pasarela, que llegó a su décimo octava edición, tuvo de nuevo al Recinto Ferial como escenario y convocó a 900 espectadores procedentes de distintas localidades, que abonaron un precio simbólico de 5 euros, a los que se sumaron cien invitados de instituciones y profesionales del sector. Sobre el escenario, 76 modelos lucieron los diseños.Fue además la culminación de una intensa semana de actividades alrededor de la moda: se desarrollaron desde el pasado lunes diez talleres y seminarios en los que los alumnos de la Facultade de Deseño se aproximaron a las técnicas de cestería, calzado, bordado, al trabajo con volumen, la tipografía etc.