Medio Rural detecta en Sanxenxo una gaviota con gripe aviar

En pleno confinamiento de todas las aves domésticas por la expansión de la grive aviar, la Consellería de Medio Rural ha detectado nuevos focos en Galicia, uno de ellos en Sanxenxo, todos ellos en aves silvestres.

La consellería ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de seis ejemplares de aves silvestres afectadas. Además del de Sanxenxo, se localizaron en Cee, A Pobra do Caramiñal y Ortigueira (A Coruña).

Así, se trata de una gaviota sombría (Larus fuscus) encontrada en el municipio de Sanxenxo y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade; de tres gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) encontradas en Cee y que constituyen un único foco, otra en A Pobra do Caramiñal y de un mascato (Morus bassanus) recogido en el municipio de Ortigueira. Estas aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros.

Todas ellas fueron analizadas para proceder al análisis laboratorial, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor. Con estos nuevos focos, son 14 los notificados en aves silvestres confirmados en nuestra comunidad en el año 2025, si bien por ahora no se registró ningún caso en aves de corral en Galicia.

Con respeto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual (desde el primero de julio de cada año), el número de focos en aves silvestres notificados por España asciende a 108 (110 si se considera el período desde el 1 de enero), un "número inusualmente elevado comparado con los datos de años anteriores", según la Xunta. La situación en Europa también refleja un incremento considerable en el número de focos en las últimas semanas.

Esta situación epidemiológica es la principal razón, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas en esta época del año, que motivó la adopción de las medidas preventivas por parte del ministerio aplicables en todo el territorio español desde el pasado 13 de noviembre, tendentes a evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las aves silvestres de cualquier especie.