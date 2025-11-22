Malestar en la estación de Pontevedra por un retraso de casi una hora en el tren a Vigo
Renfe comunica a los viajeros que la demora se debe a una "incidencia técnica a bordo"
N. D.
Pontevedra
Numerosos usuarios que a las 13.13 horas de este sábado tenían que tomar un tren en Pontevedra con destino a Vigo, se ven "atrapados" en la estación por un retraso de casi una hora en la llegada del convoy.
Algunos de los pasajeros han mostrado ya su malestar por esta demora, que la empresa Renfe justifica en una "incidencia técnica a bordo", según indica en mensajes enviados a los teléfonos móviles.
En ese mismo avisa indica que el retraso es de 50 minutos, pero podría variar en función de la evolución de la incidencia.
"Un viaje de apenas 14 minutos se prolonga ahora más de una hora", se quejaba uno de los viajeros que aguarda a la llegada del tren.
