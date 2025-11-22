Llega, por fin, un Samaín Briz lleno de misterio
Después de su cancelación a causa del mal tiempo, el certamen de horror por excelencia en Marín aterriza esta tarde en el municipio. Desde las 18.30 se llevarán a cabo las diferentes actividades como el PequeSamaín, las rutas y estaciones del miedo, junto a los espectáculos principales con pases a las 19.00 y a las 21.00 horas.
