Llega, por fin, un Samaín Briz lleno de misterio

Después de su cancelación a causa del mal tiempo, el certamen de horror por excelencia en Marín aterriza esta tarde en el municipio. Desde las 18.30 se llevarán a cabo las diferentes actividades como el PequeSamaín, las rutas y estaciones del miedo, junto a los espectáculos principales con pases a las 19.00 y a las 21.00 horas.