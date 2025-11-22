Exitosa campaña de control de vehículos escolares en Pontevedra: ni una infracción

Todos los vehículos de transporte de menores inspeccionados por la Policía Local en la última campaña cumplieron con la normativa. En total, fueron examinados 15 buses que “fueron exhaustivas y abarcaron una amplia gama de aspectos críticos para la seguridad de los usuarios”, indica el Concello, que se felicita porque el resultado fue “muy positivo, sin que fuera necesario presentar ninguna reclamación”.

Entre los días 10 y el 14 de este mes de noviembre, la Policía Local de Pontevedra, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DXT), llevó a cabo una nueva campaña de control y vigilancia dirigida a vehículos escolares y de transporte de menores. La inspección se llevó a cabo en todo el municipio y su objetivo principal es “garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que utilizan este servicio esencial, certificando que cumplen con todos los requisitos técnicos y administrativos”, indican los portavoces municipales.

Éstos refieren que las inspecciones “fueron exhaustivas” y se revisaron que los vehículos contasen con la autorización especial para el transporte escolar, se verifició exceso de velocidad y la presencia en los conductores de una tasa de alcoholemia positiva.

También se verificó el uso correcto del cinturón de seguridad, la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la existencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Asimismo, se revisaron las puertas de servicio y de emergencia y sus respectivos dispositivos de accionamiento, así como el permiso de conducir, la presencia de un acompañante y que el vehículo contara con un dispositivo luminoso con la señal de emergencia y la señal específica para transporte escolar.

La campaña también sirvió para controlar los tiempos de conducción y los periodos de descanso, tanto en casos de excesos superiores al 50% como en aquellos iguales o inferiores a dicho porcentaje.