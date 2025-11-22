La decana de Comunicación, con un galardón por la igualdad

El compromiso con la igualdad de la decana de la Facultade de Comunicación de la Universidade de Vigo, Emma Torres, fue reconocido en la octava edición de los premios Meninas, dirigidos a poner en valor a personas y entidades que destacan por sus acciones a favor de la erradicación de la violencia de género, el apoyo a las víctimas o la igualdad. «Me hace mucha ilusión porque es un reconocimiento por algo que haces por un compromiso que tienes, por estar haciendo algo que consideras justo y necesario», señala Torres.

Integrante del grupo de investigación en Comunicación para o Servizo Público (Sepcom) y del grupo de innovación docente Dixitais, la igualdad y la presencia de la mujer en el sector de la comunicación centran en buena medida la labor investigadora de Emma Torres, de la que el jurado de estos reconocimientos destacó su papel como «artífice de una colaboración pionera con la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra», que lleva el alumnado de la facultad a diseñar campañas de concienciación sobre la violencia machista.

Los resultados del trabajo desarrollado por el alumnado fueron las campañas del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que en estas semanas presentan varios ayuntamientos. Esta iniciativa tiene continuidad en el presente curso, en el que el alumnado trabaja en campañas orientadas al rural.