El Concello apoya al comercio local en la campaña navideña

«O teu Nadal, a nosa vida» es la nueva campaña en colaboración entre el Concello de Pontevedra y la Asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de Pontevedra (Aempe).

Dará comienzo el próximo lunes y se extenderá hasta el 30 de diciembre. El objetivo pasa por «incentivar las compras mediante premios a la clientela durante una época crucial para los establecimientos como lo son estas fechas», argumentan desde el área de Promoción Económica.

La concelleira, Anabel Gulías, presentó la iniciativa junto a las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad, poniendo en valor «la importancia de comprar en el comercio de proximidad», a lo que añadió que desde el Concello buscan «hacer que comprar local sea un motivo de orgullo para todo el mundo».

Por otro lado, la representante de la directiva de Aempe, Marga Caeiro, explicó que «la campaña cuenta con 6.000 euros para gastar en el comercio local y pueden participar todos los comercios que lo deseen».

Caeiro quiso destacar que los premios para los clientes van «desde los 50 hasta los 500 euros repartidos en 87 retribuciones distintas», adelantando que «todos los días se llevará a cabo el sorteo de tres premios y los más valiosos se sortearán el último día».

Para poder formar parte de los sorteos, basta con entrar en la página web de Aempe y registrarse a partir de la tarjeta que entregarán con cada compra los establecimientos adheridos a la promoción.

«Eu merco local»

Junto a la anterior, Gulías presentó junto a Pont Up Store, AJE Pontevedra, Aempe y CCU Zona Monumental, otra campaña bajo el nombre «Eu merco local» y el eslogan «Se mercas local, o teu Concello segue vivo».

Con esta, buscan «reforzar al comercio local frente a las campañas masivas del Black Friday de las grandes superficies», algo que la concelleira de Promoción Económica considera «fundamental para mantener el tejido socioeconómico de la ciudad». La iniciativa dará comienzo durante esta semana.