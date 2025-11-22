Comienza la recuperación del entorno de la iglesia de Sacos
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
Cerdedo-Cotobade ha iniciado las obras del proyecto de recuperación de espacio para uso peatonal en el entorno de la iglesia románica de Santa María de Sacos por 326.500 euros, financiados a través de Xunta y la Diputación, Los trabajos comenzaron con la demolición del pavimento y el proyecto contempla la reorganización del espacio exterior, la mejora de la movilidad peatonal, la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de un entorno más funcional.
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2