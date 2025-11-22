Comienza la recuperación del entorno de la iglesia de Sacos

Cerdedo-Cotobade ha iniciado las obras del proyecto de recuperación de espacio para uso peatonal en el entorno de la iglesia románica de Santa María de Sacos por 326.500 euros, financiados a través de Xunta y la Diputación, Los trabajos comenzaron con la demolición del pavimento y el proyecto contempla la reorganización del espacio exterior, la mejora de la movilidad peatonal, la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de un entorno más funcional.