Pontevedra acentúa su plan de reurbanización de calles: 5,4 millones en cuatro actuaciones

El gobierno local ha reactivado en las últimas semanas se programa de mejora y reurbanización de calles del casco urbano. Con un presupuesto próximo a los seis millones de euros, el Concello tiene en marcha concursos para actuar de forma profunda en Rosalía de Castro, dentro del proyecto del vial de Mollavao, en Casimiro Gómez, en Luis Seaone y en la Rúa das Pereiras. Además, trabaja en un proyecto de 2,3 millones más para renovar la iluminación pública en la zona norte del casco urbano.

La actuación en Rosalía de Castro es la más ambiciosa, tras años de trámites. Con 3,7 millones se transformará una vía interurbana en una calle urbana, con el desvío del tráfico de entrada hacia la avenida de Marín El objetivo es liberando Rosalía de Castro del tráfico de entrada y su integración urbana, además de rehabilitar el «solar de los circos», donde se localiza el vial de Mollavao. Este nuevo acceso constituye un enlace transversal de aproximadamente 100 metros de longitud entre la avenida de Marín (PO-12) y la calle Rosalía de Castro (antigua PO-546). Será de dos carriles con sentido de doble de circulación. Tendrá dos glorietas: una glorieta en la avenida de Marín y otra en Rosalía de Castro.

Recreación de la reforma en Luis Seoane / FdV

La segunda parte de la actuación se centra en la reurbanización de Rosalía de Castro (entre Manuel del Palacio y el puente del ferrocarril al puerto). Llevará aceras de ancho mínimo de 2 metros, alcanzando en la mayor parte del recorrido los 2,5-3 metros. El proyecto incluye pasos de peatones elevados, la renovación integral de todos los servicios municipales (abastecimiento, saneamiento y alumbrado), mobiliario y jardinería. Además, se crearán dos zonas de coexistencia, una de ellas delante de la plaza de Mollavao y la otra frente al colegio Juan Sebastián Elcano.

Situación actual de la Rúa das Pereiras / Rafa Vázquez

En el caso de Luis Seaone, entre la avenida de Vigo y Josefina Arruti, se trata de un proyecto de mejora de la accesibilidad por 370.000 euros. La idea es «transformar una vía con problemas de estacionamiento y accesibilidad en un espacio de convivencia de alta calidad urbana. El proyecto busca resolver los diferentes problemas detectados en la calle, como el excesivo número de vehículos mal estacionados y el mínimo espacio peatonal», según el gobierno local.

Se prevé la instalación de una especie de plataforma única, incluyendo dos plataformas de 80 centímetros para sortear el desnivel. Entre las mejoras urbanísticas, se incluye la renovación de los servicios de pluviales y abastecimiento, la instalación de nuevo mobiliario urbano y nueva iluminación. Se incluye también un jardín vertical que contará con diez tipos de flores y habrá iluminación led en el suelo para favorecer que no haya sombras.

Plano de la actuación en Rosalía de Castro y el vial de Mollavao / FdV

Por su parte, con Casimiro Gómez se retoman las mejoras de calles en la zona de San Antoniño. Este vial acumula años sin actuaciones y presenta un notable deterioro Se destinan 1,1 millones a actuar en 185 metros con la eliminación de barreras arquitectónicas, creación de itinerarios peatonales accesibles, instalación de aceras de 2 metros de ancho y pasos de peatones elevados, colocación de pavimento podotáctil diferenciado, habilitación de zonas de descanso y nuevo mobiliario urbano público. y cambio de los servicios, además de instalar bancos, papeleras y aparcabicis y plantar arbolado.

El tráfico mantendrá la dirección y el sentido actual, que es de doble dirección en algunas zonas y de dirección única en otras.

La Rúa das Pereiras une Pedra do Lagarto con la PO-542 y en su caso se llevará a cabo una canalización de pluviales, dando lugar a una mejora de la estructura de los firmes y de la accesibilidad en una superficie de 495 metros lineales, que cuenta con una inversión de 227.447 euros y un plazo de cuatro meses. Para su ejecución fue necesaria la autorización de la Xunta para la conexión con la PO-542, permiso ya recibido.

Por su parte, el proyecto de renovación de las instalaciones de iluminación pública en el casco urbano (zona norte-este) incluye también el ámbito de O Pino. Son 2.320.991,19 euros y consiste en la renovación de 2.304 luminaria, con un plazo de ejecución de seis meses.

La renovación sustituirá las actuales luces por otras de tecnología led y el cambio de 39 cuadros de mando y protección, la instalación de módulos de telegestión en dos de ellos, la limpieza de las columnas y el saneado y pintado de los báculos. Una vez ejecutado este proyecto, el municipio tendrá el 83% de todas las 24.000 luminarias públicas cambiadas a led.