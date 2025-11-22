Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CCA de Marín llega a un acuerdo con Correos

El Centro Comercial Abierto de Marín ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Correos. «Esto supone un paso más en la apuesta por ofrecer servicios de valor añadido a los establecimientos asociados», explican desde la organización. Los locales podrán realizar envío y recogidas con descuentos significativos, lo que «reforzará su competitividad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents