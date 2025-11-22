El CCA de Marín llega a un acuerdo con Correos
El Centro Comercial Abierto de Marín ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Correos. «Esto supone un paso más en la apuesta por ofrecer servicios de valor añadido a los establecimientos asociados», explican desde la organización. Los locales podrán realizar envío y recogidas con descuentos significativos, lo que «reforzará su competitividad».
