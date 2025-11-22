El Camiño Real estrena su senda peatonal con carril bici entre Chancelas y Combarro

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó ayer Poio para comprobar los resultados de las obras en el Camiño Real para la creación del carril bici y de una senda peatonal entre Chancelas y Combarro, un proyecto que la Xunta ha calificado de municipal estratégico. También acudieron el alcalde, Ángel Moldes, y el presidente de la Diputación, Luis López.

En concreto, Calvo explicó que el Gobierno gallego destinó casi 256.000 euros a la iniciativa, a través de la línea de colaboración para proyectos de carácter estratégico en infraestructuras municipales del fondo adicional al Fondo de Cooperación Local (FCL), dotada con 8,5 millones de euros.

Además de la creación de la senda peatonal y el carril bici, los trabajos han estado enfocados en la mejora del firme existente mediante el reasfaltado, con el objetivo de habilitar cunetas que permitan la evacuación de aguas pluviales. En este caso, el presupuesto de la obra es de casi 512.000 euros.

Según la Xunta el objetivo es «adaptar las infraestructuras viarias para reducir el tráfico de vehículos en favor del tránsito peatonal y de otras formas de movilidad más sostenible, como la bicicleta».

A través de la línea de apoyo a proyectos estratégicos, el Gobierno gallego ha explicado que impulsa iniciativas que «trascienden el ámbito municipal» y que «contribuyen a fomentar la economía y la industria de los ayuntamientos gallegos, así como a transformar de manera transversal otros ámbitos como el turismo, el deporte o el medio ambiente».

Se trataba de un proyecto a tres bandas entre el Concello, la Xunta y la Diputación, valorado en más de 510.000 euros, en el que el organismo provincial aportó un total de 256.000 euros a través del convocatoria de este año 2025 del plan +Provincia. El presidente, Luis López, dijo que «esta obra supone un cambio de imagen en una de las joyas de la Rías Baixas como es Combarro y una mejora para los peones y los vehículos».

La actuación se centró en el Camiño Real de Chancelas, entre el Camiño da Bouza y el Camiño Loureiro, en un tramo de tres kilómetros en el que se construyó una senda peatonal y ciclista con un pavimento de hormigón colorado de 2,5 metros de ancho que conecta los núcleos de A Bouza y de Combarro. La obra sirvió también para reasfaltar la carretera, implantar sistemas de calmado de tráfico e instalar elementos de mobiliario urbano. En este sentido, el presidente provincial relaciona esta nueva mejora «con el compromiso de la Diputación con los vecinos de Combarro, y recordó que «aquí tuvimos la salida de La Vuelta, hace nada visitamos la Casa de Combarro para recuperarla para el disfrute de los vecinos, hace un mes en Casalvito iniciamos unas obras importantísimas y necesarias».