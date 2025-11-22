Caldas da nueva vida a su Carballeira

El Concello de Caldas ya ha iniciado las obras de restauración de la Carballeira y el Xardín Botánico. El teniente de alcalde Manuel Fariña se reunió con el director de obra, el decano del Colegio de Ingeniería Agrónoma de Galicia Pedro Calaza, y representantes de la empresa Gestión Ambiental de Contratas para coordinar el comienzo de los trabajos, que se prolongarán durante un plazo de cinco meses.

Según explicó Fariña, las mejoras tienen como objetivo la recuperación de la riqueza botánica del parque para la mejora patrimonial, de la estética, de la funcionalidad y del espacio. El proyecto incluye actuaciones previas, supervisión arqueológica, labores de albañilería, adecuación de instalaciones de riego y alumbrado, pavimentos, jardinería, paisaje, equipamientos y mobiliario.

En la primera fase del proyecto, las labores se centran en la retirada de las especies invasoras existentes, de la vegetación en mal estado, degradada o dexcontextualizada, así como en la eliminación de especies tapizantes. También se hará un trasplante de parte de los ejemplares retirados en buen estado a otras zonas del término municipal. En la siguiente fase se retirará todo el mobiliario, bancos, papeleras y cartelería; se levantarán las farolas en mal estado, se desmontará el cableado en las copas de los árboles, los puntos de toma de corriente eléctrica, las casetas de madera para los contenedores de basura y el escenario; se demolerá la solera de hormigón y se levantarán los pavimentos en mal estado.

Posteriormente, se realizarán los trabajos de albañilería, de limpieza general de muros de piedra y cierres en la zona del río, la restauración de las gradas y el arreglo de bordes. Se instalarán nuevas bocas de riego y puntos de luz, además de recuperar y enfoscar los caminos existentes y pavimentar el camino de la Ruta dos Muíños según un diseño a modo de piedras de molino troceadas de granito de diferentes tamaños.

Una vez realizadas todas estas labores, el cronograma prevé comenzar con las actuaciones de jardinería para recuperar el aspecto primitivo. Según Fariña, la restauración de la Carballeira y el Xardín Botánico podrá estar finalizada a principios de la primavera del año que viene. El proyecto «Xardín Botánico y Carballeira de Caldas de Reis. Museo Aberto 24/7» cuenta con una subvención de 1,4 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE que llegan a través del Ministerio de Turismo.