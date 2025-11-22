El BNG lleva otra vez al Congreso su plan para «abrir Marín al Mar»
Insiste en que se cedan terrenos de a Escuela Naval para uso público
N. D.
Ya la intentó al menos en dos ocasiones, una vez en el Senado y otra en el Congreso, en ambos casos con la negativa tajante del Gobierno central. Ahora el BNG afronta un nuevo intento. La Comisión de Defensa del Congreso debatirá el próximo día 27 de noviembre la proposición no de ley «abrir Marín al mar» a propuesta de la formación.
El diputado nacionalista, Néstor Rego, defenderá la cesión inmediata de los terrenos del Puerto de Marín y la Escuela Naval para conectar la villa con su litoral, ampliar los espacios públicos disponibles y garantizar el uso civil de infraestructuras actualmente no utilizadas para otros fines.
Rego señala que esta propuesta es una puesta en valor de la esencia marinera de Marín. «Los vecinos no pueden vivir de espaldas al mar, conectar la villa con el litoral es esencial», asegura, según recoge su partido en un comunicado.
Después de las negativas anteriores del Gobierno, la organización nacionalista quiere forzar ahora una votación en el Congreso para que las fuerzas políticas se posicionen «a favor de Marín o en contra de los intereses de las vecinas y vecinos de la localidad», señaló Rego.
