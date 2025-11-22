Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige mejoras en la plaza da Capirota

La portavoz nacionalista de Marín, Lucía Santos presentó en la Comisión de Turismo e Comercio de este semana una propuesta para mejorar las condiciones de la plaza da Capirota que «necesita trabajos de cuidado y limpieza». Santos propone «acondicionar la zona verde e instalar casetas para la colonia felina» con el fin de mejorar la convivencia.

