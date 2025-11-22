El BNG culpa al actual gobierno local del retraso del futuro centro de salud de Poio
Dice que «en los dos últimos años el alcalde no hizo ni un trámite para aprobar el Plan Especial necesario para desarrollar los terrenos»
REDACCIÓN
El BNG de Poio denunció ayer que la «inoperancia del alcalde, Ángel Moldes, pone en riesgo el nuevo centro de salud de A Graña y la mejora de los accesos a Campelo». La portavoz Marga Caldas destaca que «en los dos últimos años el alcalde no hizo ni un trámite para aprobar el Plan Especial necesario para desarrollar los terrenos ni tampoco gestionó las conexiones viarias de la PO-308 con los terrenos de A Canteira, a pesar de que en 2023 el anterior gobierno había dejado todos los trámites preparados». La nacionalista considera «un error estratégico no desarrollar esa zona como un nuevo núcleo de centralidad en el municipio con más equipamientos e infraestructuras».
Caldas señala que el jueves, en el Parlamento gallego, la propia portavoz de sanidad del PP, Encarga Amigo, «confirmó, aún sin quererlo, el “bloqueo en el que Moldes ha sumido el desarrollo de la parcela de A Graña». Caldas recuerda que en 2023 los terrenos de la cantera, con 40.000 metros cuadrados, «contaban con todas las enhorabuenas». Subraya que «el solar ya había sido puesto a disposición de la Consellería de Sanidade que, en una visita con técnicos al lugar, se había comprometido a definir cual iba a ser la localización concreta del centro de salud dentro del solar para hacer la segregación».
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2