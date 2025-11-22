El BNG culpa al actual gobierno local del retraso del futuro centro de salud de Poio

El BNG de Poio denunció ayer que la «inoperancia del alcalde, Ángel Moldes, pone en riesgo el nuevo centro de salud de A Graña y la mejora de los accesos a Campelo». La portavoz Marga Caldas destaca que «en los dos últimos años el alcalde no hizo ni un trámite para aprobar el Plan Especial necesario para desarrollar los terrenos ni tampoco gestionó las conexiones viarias de la PO-308 con los terrenos de A Canteira, a pesar de que en 2023 el anterior gobierno había dejado todos los trámites preparados». La nacionalista considera «un error estratégico no desarrollar esa zona como un nuevo núcleo de centralidad en el municipio con más equipamientos e infraestructuras».

Caldas señala que el jueves, en el Parlamento gallego, la propia portavoz de sanidad del PP, Encarga Amigo, «confirmó, aún sin quererlo, el “bloqueo en el que Moldes ha sumido el desarrollo de la parcela de A Graña». Caldas recuerda que en 2023 los terrenos de la cantera, con 40.000 metros cuadrados, «contaban con todas las enhorabuenas». Subraya que «el solar ya había sido puesto a disposición de la Consellería de Sanidade que, en una visita con técnicos al lugar, se había comprometido a definir cual iba a ser la localización concreta del centro de salud dentro del solar para hacer la segregación».