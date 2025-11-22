El Black Friday y las dudas del comercio local: «Hace que se desplome la venta dos semanas antes»

Aunque todavía quedan seis días para la fecha oficial, el ya popularmente asentado Black Friday comienza a hacerse notar en los comercios locales de la ciudad. La función original de esta moderna tradición americana era «aprovechar para vaciar el stock con grandes descuentos en lo que era una jornada de locos», explica Jorge Fernández, gerente de la Joyería Ferse. Pero «ahora no te queda otra que adaptarte a las demás tiendas», confiesa Rosana Martínez, de la tienda de ropa New Port Vela, que ha comenzado con los descuentos una semana antes del día estipulado.

Varios comercios ya ofrecen descuentos desde ayer. | Rafa Vázquez

Y es que cada vez es más habitual ver cómo los establecimientos lanzan antes sus promociones para la campaña de Black Friday. «Primero era solo el viernes, luego se sumó el sábado y ahora hay comercios que se pasan medio noviembre con las ofertas», exclama Pablo Losada, gerente de Quomo.

Sin embargo, la visión general del comerciante pontevedrés es que «ha ido perdiendo un poco de fuerza en los últimos años, ya no es la novedad del principio con colas que abarrotaban los locales». Además, el llamamiento de la última semana del mes «hace que se desplomen las ventas dos semanas antes porque la gente se espera, y antes de Navidad porque la gente ya compró», confiesa Rosana Martínez.

Normalmente, los comercios locales suelen hacer una rebaja general que varía entre un «diez y un veinticinco por ciento de descuento» en toda su colección de productos, a diferencia de las grandes compañías, que optan por mantener el precio de los productos de temporada. «Valoramos mucho a la clientela habitual, que ya sabe lo que valía antes y lo que vale ahora, no hay trampa ni cartón», sostienen desde New Port Vela.

Las más destacadas rebajan la mitad del precio original. | R.V.

Añaden que se trata de un arma de doble filo porque «lo que vendas ahora, ya no lo vendes más adelante». Además, muchos son reacios a vender online. Los que lo hacen son conscientes de que la tienda física está en clara desventaja.

«En tienda son 15 días para devoluciones y en web un mes», explican desde Liberatta, destacando que «vía online se hace un reintegro del dinero, mientras que en físico se intercambia por otra prenda o un vale». La conclusión a la que llega Jorge Fernández tras analizar cómo afecta el Black Friday antes y después al comercio local es contundente: «Lo borraría del mapa», con lo que muestra su descontento con la campaña.