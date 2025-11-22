Batacos acoge los XII premios Cogave
La Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro anuncia la celebración de la XII edición de los premios Cogave, un encuentro de «reconocimiento, participación y compromiso social», explican. El certamen dará comienzo hoy pasadas las 11.30 horas y se irán sucediendo todos los galardones durante la jornada matinal, albergada en la finca Batacos, en Salcedo.
