A banda deseñada da caza
A Federación Galega de Caza edita «Se non existira, habería que inventala»
O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, encabezou onte a presentación da publlcación dunha obra de banda deseñada da Federación Galega de Caza titulada «Se non existira, habería que inventala» coa que buscan dar a coñecer a novos públicos a «utilidade desta actividade e os seus beneficios para natureza». Esta iniciativa novidosa conta coa colaboración do organismo provincial para a impresión e difusión da publicación. «Nun só acto, recollemos tres das nosas bandeiras: impulso aos colectivos, protección ao territorio e apoio ao deporte, á cultura e á lingua», dixo o presidente provincial. A obra xira arredor da caza, «a súa coexistencia con outros usos do monte e o coidado do medio ambiente e a sustentabilidade, así como a súa función imprescindible para a prevención de accidentes de tráfico relacionada coa fauna silvestre». Debuxada pola ilustradora Irma, narra de xeito didáctico dúas historias en paralelo dun grupo de cazadores e dous ciclistas .
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2