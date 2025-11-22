Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A banda deseñada da caza

A Federación Galega de Caza edita «Se non existira, habería que inventala»

Acto de onte. | FdV

R. P.

Pontevedra

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, encabezou onte a presentación da publlcación dunha obra de banda deseñada da Federación Galega de Caza titulada «Se non existira, habería que inventala» coa que buscan dar a coñecer a novos públicos a «utilidade desta actividade e os seus beneficios para natureza». Esta iniciativa novidosa conta coa colaboración do organismo provincial para a impresión e difusión da publicación. «Nun só acto, recollemos tres das nosas bandeiras: impulso aos colectivos, protección ao territorio e apoio ao deporte, á cultura e á lingua», dixo o presidente provincial. A obra xira arredor da caza, «a súa coexistencia con outros usos do monte e o coidado do medio ambiente e a sustentabilidade, así como a súa función imprescindible para a prevención de accidentes de tráfico relacionada coa fauna silvestre». Debuxada pola ilustradora Irma, narra de xeito didáctico dúas historias en paralelo dun grupo de cazadores e dous ciclistas .

