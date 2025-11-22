Aviturga analiza en un congreso el impacto de esta actividad en el rural gallego

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga), con la colaboración de la Axencia Turismo de Galicia celebra mañana domingo el I Congreso sobre Viviendas de Uso Turístico en el Pazo da Cultura de Sanxenxo. El acto inaugural contará con la asistencia de Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia Turismo de Galicia; del diputado provincial de Medio Ambiente, Marcos Guisasola y del concejal de Turismo de Sanxenxo, Juan Deza.

Se pretende «demostrar el potencial transformador del modelo alojativo de las VUTs» con dos casos concretos: «la revitalización de Sas de Penelas (Castro Caldelas) y la conservación de una vivienda familiar en Ponte do Porto (Camariñas). Ambos proyectos ilustran cómo las viviendas de uso turístico actúan como herramienta de dinamización del tejido social, demográfico y económico del territorio rural gallego», según la organización.

El encuentro, que se desarrollará durante toda la mañana, nace con la intención de dar respuesta a las principales dudas y retos a los que se enfrentan los pequeños propietarios de este tipo de alojamientos y de crear un espacio de reflexión y diálogo sobre el futuro del sector.

La cita arrancará a las 10:30 horas con la inauguración en la que intervendrán la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín; el concejal de Turismo, Juan Deza; el diputado provincial de Medio Ambiente y Mar, Marcos Guisasola; y el director de la Axencia Galega de Turismo, Xosé Merelles.

Durante la jornada se abordarán tres grandes bloques temáticos que afectan directamente a la gestión de las viviendas turísticas: El marco normativo y fiscal, la Digitalización aplicada al modelo de alojativo; y las VUTs como dinamizadores económicos. Alfonso Solís y Luis Castro, propietarios de viviendas, contarán sus experiencias.