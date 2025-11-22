Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca la señalización del sendero de Os Gafos

La asociación Vaipolorio Gafos anuncia que durante la mañana de hoy, desde las 10.00 horas, se llevará a cabo la señalización del nuevo tramo accesible del sendero que une la calle Otero Pedrayo con la Avenida Josefina Arruti pasando por el puente de O Couto, al margen izquierdo del río. Adelantan que se colocarán varios indicadores para hacer más visible el tramo.

