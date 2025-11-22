Arranca la señalización del sendero de Os Gafos

La asociación Vaipolorio Gafos anuncia que durante la mañana de hoy, desde las 10.00 horas, se llevará a cabo la señalización del nuevo tramo accesible del sendero que une la calle Otero Pedrayo con la Avenida Josefina Arruti pasando por el puente de O Couto, al margen izquierdo del río. Adelantan que se colocarán varios indicadores para hacer más visible el tramo.