APE Galicia ofrece unas charlas de emprendimiento

APE Galicia organizó un encuentro provincial en Pontevedra en un formato de merenda-networking diseñado para compartir experiencias, proyectos y reforzar el apoyo a las personas emprendedoras, poniendo de manifiesto que Galicia dispone de talento, ideas y recursos para emprender. El programa se estructuró en tres mesas redondas en las que se trataron temas clave, como los primeros pasos a realizar para emprender, las dificultades habituales existentes, así como las estrategias para superarlas o la importancia de la formación.