Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A andaina Camiño Violeta contra a violencia machista é mañá domingo

REDACCIÓN

Poio

O Concello de Poio organiza mañá domingo a andaina Camiño Violeta para visibilizar e sensibilizar sobre a violencia machista. Dirixida a toda a cidadanía, sairá ás 10.00 horas da Praza da Chousa, en Combarro, para dirixirse ata Campelo. Alí as asociacións do Consello Municipal da Muller lerán o manifesto e, posteriormente, visualizarase un vídeo documental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents