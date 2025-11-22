Álvarez de Toledo visita la ciudad el día 28

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada nacional del Partido Popular, visitará la Sala Zennet e día 28 a las 19.30 horas. Participará en un coloquio en el que se tratarán temas de actualidad como «el ataque frontal del Gobierno de Pedro Sánchez a la Constitución de 1978» o otras actuaciones que «ponen en riesgo el Estado de Derecho», adelantan los populares sobre el acto.