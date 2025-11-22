Álvarez de Toledo visita la ciudad el día 28
Cayetana Álvarez de Toledo, diputada nacional del Partido Popular, visitará la Sala Zennet e día 28 a las 19.30 horas. Participará en un coloquio en el que se tratarán temas de actualidad como «el ataque frontal del Gobierno de Pedro Sánchez a la Constitución de 1978» o otras actuaciones que «ponen en riesgo el Estado de Derecho», adelantan los populares sobre el acto.
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2