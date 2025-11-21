Vilaboa convoca un concurso escolar de Postais de Nadal

El Concello de Vilaboa convoca una nueva edición del Concurso de Postais de Nadal para escolares, con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años y en el que habrá cuatro categorías, atendiendo a la edad de los participantes. Los participantes podrán entregar sus trabajos a través del correo info@vilaboa.org hasta el 17 de diciembre o de manera presencial en la Casa de Cultura de Riomaior, en los centros educativos del municipio o en el propio Concello. El fallo se dará a conocer el día 18 a través de la web y las redes sociales. El jurado, integrado por miembros del Concello, valorarán la creatividad, originalidad y buena interpretación del tema del concurso, así como las habilidades gráficas demostradas acorde a la edad del participante.

Paralelamente, está abierto hasta el día 28 el plazo para participar en el Mercadiño de Nadal que en esta ocasión estará instalado en Figueirido, en las cercanías del nuevo parque y de la Casa da Cultura, para reforzar la decoración que el vecindario de este barrio ha previsto repetir esta Navidad. En este Mercadiño los vecinos podrán adquirir regalos originales y creativos para estas fiestas elaborados de manera profesional por emprendedores del municipio.