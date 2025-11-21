UGT inaugura un punto violeta de atención sobre violencia machista
El sindicato UGT inauguró ayer en su sede pontevedresa un punto violeta para la atención sobre violencias machistas. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, asistió al acto de apertura, en el que también participaron dirigentes de UGT Galicia y el secretario de la Unión Comarcal de Pontevedra, Arousa y Deza, Ramón Vidal. La jefa de la unidad de Prevención de la Subdelegación, María José Rodríguez, dirigió una jornada de formación al personal antes de la colocación del punto violeta.
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- Las entradas para el concierto de Dani Fernández salen a la venta mañana
- Una oficial de la Policía Local denuncia al jefe por «acoso»
- Los casos de mujeres en VioGén con hijos a su cargo aumentan a 877 en Pontevedra