UGT inaugura un punto violeta de atención sobre violencia machista

El sindicato UGT inauguró ayer en su sede pontevedresa un punto violeta para la atención sobre violencias machistas. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, asistió al acto de apertura, en el que también participaron dirigentes de UGT Galicia y el secretario de la Unión Comarcal de Pontevedra, Arousa y Deza, Ramón Vidal. La jefa de la unidad de Prevención de la Subdelegación, María José Rodríguez, dirigió una jornada de formación al personal antes de la colocación del punto violeta.