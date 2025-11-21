Sanxenxo suena al ritmo de Santa Cecilia

La Escuela de Música de Sanxenxo presenta actuaciones en el hall del auditorio Emilia Pardo Bazán. Tanto los alumnos como los profesores de diferentes disciplinas como pianos, saxofones, clarinetes o contrabajo, entre otras, hacen una pequeña parada en sus clases para complacer a los allí presentes con motivo de la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música.