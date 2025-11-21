Fin a la primera fase de las obras en R. Santos

La primera fase de los trabajos de mejora de la seguridad vial en el entorno del colegio A Florida, en Sanxenxo, han llegado a su fin con las canalizaciones y el ensanche de uno de los tramos del vial, concretamente en la calle Ricardo Santos. Las actuaciones han contado con una inversión que supera los 54.000 euros, financiados con la ayuda de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).