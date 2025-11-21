Pontevedra Capital Gastro regresa al Mercado Creativo

El Mercado vuelve a ser una semana más el epicentro de la actividad cultural y gastronómica de la ciudad gracias al programa Pontevedra Capital Gastro. Además de la programación abierta a todos los públicos, se suma una nueva línea formativa que incluye más de una veintena de cursos gratuitos a partir del próximo mes de diciembre.

Desde ayer y hasta mañana, las personas que pasen por el primero piso de la Plaza de Abastos podrán conocer las tres iniciativas emprendedoras de este mes de noviembre. Se trata del podcast VisualGastro de Lúa & Tierra y de la tienda de tés sostenibles Té Agarimo, que estarán en horario de 10.00 a 14.00 horas. El próximo mes, serán tres nuevos profesionales relacionados con el sector los que ofrezcan sus productos y servicios.