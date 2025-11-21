Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Poio lanza un curso para obtener la ESO

El Concello de Poio pone en marcha el curso para obtener la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). «Es una oportunidad para mejorar la empleabilidad sin salir del municipio», adelantan desde el Concello. Las clases ya comenzaron de forma presencial en A Reiboa, pero todavía es posible unirse al curso de forma totalmente gratuita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents