El Pazo Provincial acoge un desfile de 40 trajes inspirados en Castelao
Los asistentes pudieron ver una selección de indumentarias tradicionales del XVIII y XIX
REDACCIÓN
Pontevedra
El Pazo Provincial fue escenario ayer de una pasarela en la que los protagonistas fueron trajes tradicionales gallegos inspirados en las obras de Castelao. La Asociación Etnográfica Sete Espadelas colaboró en esta actividad que se enmarcó en las conmemoraciones del Ano Castelao 2025.
El público pudo disfrutar de una selección de unas 40 indumentarias de distintas clases sociales de los siglos XVIII y XIX y correspondientes a distintas comarcas de Galicia. La actividad buscaba reivindicar la indumentaria del pueblo gallego y su papel como patrimonio inmaterial y contribuir a su conservación y difusión.
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- Las entradas para el concierto de Dani Fernández salen a la venta mañana
- Una oficial de la Policía Local denuncia al jefe por «acoso»
- Los casos de mujeres en VioGén con hijos a su cargo aumentan a 877 en Pontevedra