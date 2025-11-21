El Pazo Provincial acoge un desfile de 40 trajes inspirados en Castelao

El Pazo Provincial fue escenario ayer de una pasarela en la que los protagonistas fueron trajes tradicionales gallegos inspirados en las obras de Castelao. La Asociación Etnográfica Sete Espadelas colaboró en esta actividad que se enmarcó en las conmemoraciones del Ano Castelao 2025.

El público pudo disfrutar de una selección de unas 40 indumentarias de distintas clases sociales de los siglos XVIII y XIX y correspondientes a distintas comarcas de Galicia. La actividad buscaba reivindicar la indumentaria del pueblo gallego y su papel como patrimonio inmaterial y contribuir a su conservación y difusión.