Los niños toman la palabra

El Día Mundial de la Infancia se celebró por todo lo alto en el auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra reuniendo más de dos centenares de niños y adolescentes de diferentes centros repartidos por toda Galicia.

El acto dio comienzo pasadas las once de la mañana con el objetivo de «hablar de sus derechos y que todos los niños tengan la oportunidad de trasladarnos sus inquietudes», expresó la presidenta de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG), Mónica Viqueira, justo antes de dar el pistoletazo de salida a un día tan especial para los más pequeños.

Los niños fueron los protagonistas del acto. | Rafa Vázquez

Tras varias comparecencias, llegó el momento favorito para el que siempre es el público mas exigente. Después de conseguir acomodarse en los asientos del auditorio pontevedrés, todos se levantaron al unísono para recibir a los invitados más esperados de toda la jornada: Os Bolechas.

Presentación de Os Bolechas

El popular grupo de seis de los personajes más míticos de la literatura gallega orientada al público infantil se personó en el Pazo da Cultura con el motivo de presentar su nuevo libro, «Todas as nenas e nenos temos dereitos».

Según anunciaron durante la propia celebración del Día Mundial de la Infancia, la obra narra cómo su abuela Balbina les cuenta a sus nietos cuáles son sus derechos, cómo crecer felices, tener una familia, un techo, una casa y, sobre todo, unos padres que siempre los protejan, los arropen y los aconsejen en su día a día.

«Pensamos que la presentación del libro de Os Bolechas es una buena forma para seguir hablando de los derechos de la infancia tratando de que todos los niños de nuestra tierra los conozcan de una manera más amable y divertida», concluyó Viqueira.

El certamen siguió su curso con el turno de los más pequeños, que se hicieron con el protagonismo por completo de la celebración del acto en el recinto cultural pontevedrés.

Cada uno de los colegios que asistieron a la ceremonia por los derechos de la infancia fue subiendo al escenario principal en turnos representados por pequeños grupos de alumnos que ponían el nombre de los centros en lo más alto con sus discursos.

Asistió la conselleira de Política Social, Fabiola García. | Rafa Vázquez

Las primeras valientes en ponerse al otro lado del auditorio fueron las representantes del Consejo Autonómico de Infancia y Adolescencia (CAIA), que trataron la importancia del derecho al asociacionismo. «Es el espacio donde nosotras, junto a otros niños de Galicia, podemos participar, opinar y hacer escuchar nuestra voz sobre todo aquello que nos afecta», explicaron sobre el consejo, añadiendo que «es un lugar donde nuestra opinión cuenta de verdad para hablar de temas importantes entre niños de 8 y 17 años».

A lo largo de su intervención, subrayaron que participar en el CAIA les permite «hacer saber a la Xunta de Galicia cuales son nuestras ideas y necesidades de mejora», concluyendo que, así, «podemos sentir que nuestra participación es real, que no estamos solo de adorno».

Con el paso de los minutos, diferentes instituciones educativas de toda la comunidad fueron subiendo al escenario para comunicar uno de los derechos de la infancia que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

El humor durante los entretiempos de la jornada corrió a cargo de las actuaciones de «Peter Punk», que se encargó de sacarle una sonrisa a cada uno de los allí presentes con sus números de comedia, intercalando acrobacias con la participación de algunos voluntarios de los colegios asistentes.