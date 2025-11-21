Música, talleres, teatro y juegos que reivindican una plena vida infantil

El Centro Príncipe Felipe celebró el Día de la Infancia como cada 20 de noviembre desde hace 36 años. El vicepresidente Rafa Domínguez y el diputado responsable del centro, Pablo Castillo, asistieron a las actividades.

La interpretación de la obra de teatro «Quixote». / FdV

La primera consistió en la representación de la obra de teatro «Quixote», a cargo de la compañía Pedras de Catrón. También se llevó a cabo una merienda y una serie de talleres de cultura urbana. Además, el Pazo provincial se tiñó de azul para darle visibilidad a la reivindicación que busca que los niños tengan una vida plena.

El programa atrajo a padres y niños. / Rafa Vázquez

Rafa Domínguez recordó que la Convención «articula los derechos de la infancia y reconoce a los niños como titulares activos de los mismos», pero recordó que «a pesar de lo mucho que cambió el mundo, y de que hablamos de derechos universales e innegociables, muchas de las reclamaciones de aquella gente siguen hoy malinterpretándose, ignorándose, atacándose o incluso negándose».

Ante esta situación, aseguró que la Diputación de Pontevedra «quiere aportar su grano de arena y hacer un llamamiento a favor de los más pequeños del mundo, sobre todo los más vulnerables, y de las asociaciones y organizaciones que trabajan por su bienestar y para garantizar que tengan un futuro mejor».

Para ello, cuenta que trabajarán «desde lugares como este centro Príncipe Felipe para que los niños puedan crecer en un mundo en paz, felices y llenos de esperanza».

Por su parte, Pablo Castillo destacó el carácter lúdico y de aprendizaje de las actividades organizadas declarando que «queremos que disfrutéis de estas propuestas y que el día de hoy se convierta para vosotros en un día inolvidable», le aseguró a los asistentes, mientras garantizaba que «seguiremos sumando esfuerzos para luchar por vuestros derechos».

Bonnie Cooper se suma

La soprano también quiso participar en este día tan especial con talleres para acercar la música «de forma divertida y participativa a los más pequeños», que se reunieron en las galerías de A Oliva en sesiones de treinta minutos durante toda la tarde.