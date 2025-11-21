Miguel Fernández, del CW Pontevedra, convocado con la selección nacional
El cadete fue llamado pro la Real Federación Española de Natación para participar en una concentración
El deportista del club Waterpolo Pontevedra, Miguel Fernández Rivas, fue llamado por la Federación para una concentración en Málaga, en el centro deportivo INACUA, para realizar una serie de entrenamientos con seleccionados de todo el país, a excepción de Madrid y Cataluña.
El joven se desplazará a la localidad malacitana entre el 27 y 29 de noviembre para estar a las órdenes de David Martín, el seleccionador nacional masculino, Antonio Aparicio y Javier Sánchez Toril. Fernández será uno de los veinte deportistas llamados, aunque no será el único gallego. Pedro Pardiñas, del Club Náutico de Ferrol, y Simón Pérez, del Real Club Náutico de Vigo, están también entre los seleccionados.
