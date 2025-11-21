Marín recupera mañana sábado el Samaín de Briz

El Concello de Marín, que suspendió el Samaín de Briz 2025, el pasado 31 de octubre por las fuertes lluvias, recupera mañana sábado esta cita con el miedo. Se mantiene el programa y a partir de las 18.30 hora se abrirán las puertas de la Finca de Briz para dar comienzo a una tarde-noche llena de misterio y diversión para todos los públicos.