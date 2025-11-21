Marín recupera mañana sábado el Samaín de Briz
REDACCIÓN
Marín
El Concello de Marín, que suspendió el Samaín de Briz 2025, el pasado 31 de octubre por las fuertes lluvias, recupera mañana sábado esta cita con el miedo. Se mantiene el programa y a partir de las 18.30 hora se abrirán las puertas de la Finca de Briz para dar comienzo a una tarde-noche llena de misterio y diversión para todos los públicos.
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- Las entradas para el concierto de Dani Fernández salen a la venta mañana
- Una oficial de la Policía Local denuncia al jefe por «acoso»
- Los casos de mujeres en VioGén con hijos a su cargo aumentan a 877 en Pontevedra