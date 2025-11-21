Malestar con las citaciones en el área sanitaria con llamadas de última hora y numerosos cambios

Usuarios del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés han mostrado su malestar por los continuos cambios en las citaciones para los especialistas. Acusan que tanto en la aplicación del Sergas como por vía telefónica se les modifican los días y las horas.

Tal y como ha podido saber FARO, la situación se ha agravado, además, por un problema en el sistema informático general a lo largo de toda esta semana.

Lo cierto es que los pacientes están recibiendo llamadas desde el servicio de cita previa en las que se les comunican cambios que les afectan en la misma semana o en el propio día, como ha ocurrido esta semana con Traumatología y Dermatología, por ejemplo, tal y como indican algunos de los afectados.

«Te llaman en el propio día para que vayas o cuando te das cuenta en la aplicación del Sergas ya no está la cita que tenías prevista, y de repente te entra una llamada para decirte que te la han aplazado. No es tan difícil entender que la gente trabajamos o tenemos obligaciones que no son tan fáciles de modificar», se queja una de las usuarias.

Previsión de huelga el 26

La situación podría ir a peor la próxima semana por falta de personal, concretamente el miércoles día 26 de noviembre, en Atención Primaria con la convocatoria de huelga a la que están llamados los profesionales sanitarios ante la falta de acuerdo en las negociaciones de los sindicatos con el Sergas sobre temas organizativos y profesionales y que afectan a los pacientes, según denuncian. La huelga ha incluido concentraciones previas ante los centros de salud.