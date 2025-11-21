Lucía Cid trae el manga el sábado a Portonovo

El programa Xuventude en Viñetas vuelve a Sanxenxo con el ciclo de talleres de banda diseñada dirigidos a niños de entre 12 y 18 años. «Como se fai un manga», a cargo de Lucía Cid, será la sesión informativa de este sábado, que trata los diferentes géneros, técnicas, estilos y estructuras narrativas del popular género japonés. Tendrá lugar en la Casa Mariñeira de Portonovo en horario de 11.00 a 13.00 horas.