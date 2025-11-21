Lores hace oficial su petición de mejorar la PO-224 y replantear alternativas a la A-57

El Concello ha trasladado formalmente a la Xunta su disposición para colaborar en la mejora del trazado de la carretera autonómica PO-224 y en la búsqueda de alternativas viarias a la autovía A-57. El alcalde, Miguel Fernández Lores, informó hoy viernes del envío de una carta a la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en la que recoge el acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno del pasado lunes y que rechaza la circunvalación prevista en la autovía A-57, descartando la continuidad de los tramos A Ermida-Pilarteiros y Pilarteiros-Barro.

Otro de los puntos clave es la mejora integral de la PO-224, una carretera que, según Lores, «apenas se tocó en los últimos 40 o 50 años» y que presenta numerosas curvas y puntos críticos, entre ellos el puente sobre el río Lérez, demasiado estrecho para permitir el cruce simultáneo de dos vehículos. Modernizar esta vía, subrayó el alcalde, es «necesario» para facilitar los desplazamientos de la población de la zona hacia Vilagarcía o el Salnés sin necesidad de atravesar la ciudad. En el escrito, el Concello expresa su voluntad de mantener reuniones operativas, tanto políticas como técnicas, con la Consellería para avanzar en soluciones «viables y compatibles con el territorio».

Se renueva el alumbrado en la calle Don Gonzalo

Varios trabajos de renovación se están realizando en la calle Don Gonzalo. En esta localización, están siendo sustituidas una serie de barras de iluminación ubicadas arriba del muro de la Plaza de Méndez Núñez y se están renovando los focos de suelo situados en el arco de esta calle. El concejal Xaquín Moreda explicó que, al igual que sucedió en otras ocasiones, las luminarias anteriores se encontraban estropeadas por cuestiones de humedad y climatología. Sin embargo, con la nueva tecnología instalada, estos puntos de luz resistirán más las adversidades meteorológicas. Entre las actuaciones ya realizadas en los últimos meses en relación con el mantenimiento urbano, Moreda mencionó la colocación de un proyector para iluminar la Plaza de la Peregrina. Además, se renovó todo el alumbrado artístico en la zona del Campiño y se colocó un proyector en la Plaza de Santa María, que llevaba tiempo sin funcionar. De cara a un futuro inmediato, Moreda adelantó que la siguiente actuación prevista será la colocación de proyectores en la fachada del Convento de Santa Clara, con el objetivo de ofrecer más iluminación para resaltar este edificio histórico.