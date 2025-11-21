El futuro general de la Brilat de Pontevedra tomará posesión el 9 de diciembre

El futuro general de la Brigada "Galicia" VII (Brilat) ya ronda por Pontevedra. Se trata de Andrés González Alvarado que, a la espera de su toma de posesión oficial y consiguiente ascenso, sustituirá a Alfonso Pardo de Santayana, quien asumió el mando en el año 2023 y ahora "se incorpora a su nuevo destino como Jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias", según indica. Este relevo está previsto que se certifique el próximo 9 de diciembre.

Lores le hace entrega a Alvarado unos regalos de la ciudad. / Jose Antepazo

Por su parte, el coronel Alvarado también se encuentra muy vinculado a la Brilat, pues asumió el liderazgo del Regimiento Isabel La Católica hasta diciembre del pasado año 2024, pero también a Pontevedra, donde pasó doce años con distintas responsabilidades en la Brilat. De hecho, es la cuarta vez que es destinado a la Boa Vila.

Así, el futuro general visitó este jueves las instituciones políticas de la ciudad, reuniéndose con el delegado d ela Xunta, Agustín Reguera, y con Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde del Concello de Pontevedra, en el despacho de la Casa Consistorial, donde el futuro general le transmitió a Lores el buen rumbo que está llevando Pontevedra en las últimas décadas. Allí, el regidor le hizo entrega de unos presentes.

Alvarado junto con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada. / FdV

Además, durante la visita a la ciudad, Alvarado también se reunió con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, quien aprovechó la oportunidad para agradecer a la Brilat "la disponibilidad y la ayuda prestada durante la emergencia del apagón, la Dana de Valencia", así como su labor en la operación Centinela. Por último, también repasaron la presencia de los efectivos de la Brilat en la misión de la OTAN en Eslovaquia, anunciando que en este mes de diciembre comenzarán a ser relevados y, por tanto, a regresar los militares de la base pontevedresa.