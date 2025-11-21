El futuro centro de salud de Poio carece todavía de parcela para su construcción

El Concello de Poio adquirió en 2023 por 300.000 euros un terreno de 39.000 metros cuadrados en la antigua Canteira da Graña para edificar el futuro centro de salud del municipio, pero más de dos años después, esa compra se ha quedado en papel mojado. La Consellería de Sanidade ha descartado esa ubicación por deficiencias técnicas y el actual gobierno local aún no ha encontrado una alternativa.

Así quedó ayer de manifiesto en el Parlamento gallego, a donde el PSOE llevó la situación sanitaria del municipio y el retraso del citado centro de salud. La portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Encarna Amigo, mostró «el compromiso firme de la Xunta con la construcción de un nuevo centro de salud en Poio», pero admitió que no se podrá ejecutar hasta disponer de «una parcela viable para levantar este edificio sanitario». No ofreció plazos ni posibles alternativas, pese a asegurar que «el actual gobierno municipal ya está tratando de remediar los errores de sus predecesores, que dejaron una situación compleja al proponer una parcela que no cumplía los requisitos»..

«Queremos un nuevo centro de salud en Poio, pero lo queremos bien hecho y en un terreno que cumpla los requisitos técnicos», incidió Encarna Amigo. Según el PP, A Graña «carece de abastecimiento, saneamiento y accesos». Recordó que el Sergas ya advirtió de «la necesidad de hacer un plan especial para habilitar urbanísticamente esta parcela, urbanizar los accesos y dotar de servicios, pero nada de eso se hizo y ahora nacionalistas y socialistas quieren que la Xunta proyecte un centro sobre un terreno que no es viable».

Encarna Amigo recordó que la Xunta ya cuenta desde el año 2021 con un proyecto para llevar adelante este nuevo centro de salud, que tendrá una superficie de 2.300 metros cuadrados, con nueve consultas médicas y otras tantas de enfermería, así como despachos de pediatría, fisioterapia, salud bucodental y matrona. «Lo único que falta para hacer realidad este proyecto es una parcela viable», insistió.

Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro reclamó ayer a la Xunta a que incluya nos sus Presupuestos la construcción de este centro de salud en Poio. «Queremos que figure con nombres y apellidos en los Presupuestos», exigió. Recordó que en el actual ambulatorio de Anafáns «falta espacio tanto para la espera cómo para que los profesionales desarrollen su trabajo en el interior, una circunstancia que lo imposibilita para la prestación de especialidades esenciales, como fisioterapia, odontología, nutrición… que tienen que ser derivadas a centros de Pontevedra».

La parlamentaria del PSdeG denunció que el PP «utilizó la promesa de ese nuevo centro como un arma electoral, llegando incluso a asegurar en octubre de 201 que en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria se preveía la construcción de unas instalaciones de 2.289 metros cuadrados. Transcurridos cuatro años desde aquella promesa, no hay ninguna señal de la obra, y eso pese a que existen terrenos disponibles y un amplio consenso social», remarcó.

Insistió en «la falta de instalaciones adecuadas y la escasez de personal» en el actual ambulatorio, «en el que no se cobren las plazas. Eso provoca un aumento de las listas de espera en atención primaria y sobrecarga de trabajo para los profesionales, que tienen en sus carteras una media de 1.400 pacientes».