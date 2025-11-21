El arte de rediseñar piezas icónicas del textil

Propuestas que hacen uso de la serigrafía o de los bordados en tres dimensiones, que desestructuran una chaqueta para mostrar lo que normalmente se oculta de la prenda o que dan volumen a una cazadora mediante pelo sintético o plumas. Son algunas de las piezas únicas que pueden contemplarse desde ayer en el Museo de Pontevedra, fruto de un convenio de colaboración entre la UVigo, Bimba y Lola y Palomo Spain y que fueron presentados la pasada semana en Madrid. Ahora podrán verse hasta el próximo domingo, día 23, en el Edificio Castelao.

Se trata, señalan sus responsables, de «una colaboración única» en la que los responsables de las firmas de moda impartieron varias sesiones formativas a partir de las cuales el alumnado seleccionado rediseñó e intervino sobre algunos de los elementos icónicos de las marcas.

Ha sido un «fructífero encuentro» entre los equipos de diseño de las firmas y los estudiantes participantes: Alicia Bonilla, Andrea San Miguel, Lucía González, Marina Pérez, Luiselena Tilve, Manuel López de Silanes, Fernando Búa, Alicia Gómez, Claudia Pinaque, Álvaro Brea, Sabela Alonso, Tuset, Celia Vilariño, Ruth Vidal y Alba Caballero.

Esta conexión de los alumnos con el mercado laboral es uno de los objetivos centrales de Debut, que también incluyó unas jornadas profesionales en las que los 15 nuevos titulados que presentan sus colecciones en la pasarela mantuvieron entrevistas con responsables de recursos humanos de gigantes del textil como Inditex, Bimba y Lola, Sociedad Textil Lonia, Parfois y Adolfo Domínguez.

Y tras estos preludios, el Pazo da Cultura será escenario hoy del desfile en el que se presentarán al público tanto estos 15 proyectos «como una serie de propuestas realizadas por el alumnado del primer curso del Mestrado», avanza la Universidad de Vigo.

La pasarela dará comienzo a las 20 horas (las entradas están a la venta a 5 euros) y durante la misma serán evaluadas estas colecciones que los estudiantes elaboraron como trabajo de fin de máster y que optan a los dos premios de esta décimo octava edición de Debut.

A mayores, también se presentarán al público cerca de 30 proyectos realizados por estudiantes del primer curso.

El Concello de Pontevedra, la Vicerreitoría del campus, el Consello Social da Universidade de Vigo, la Fundación Artesanía de Galicia, Xunta de Galicia, Fundación Bimba y Lola y el Museo colaboran en este proyecto que es el «escaparate anual del talento» que se forma en el master impartido en Pontevedra, recuerda la vicerrectora, Eva María Lantarón, a propósito de un evento que surgió «con la misión de unir creatividad, innovación y proyección profesional» y que convoca cada año a cerca de un millar de espectadores.