Educación renovará por completo el próximo año el colegio de Seixo

El conselleiro de Educación Román Rodríguez visitó ayer el colegio de Seixo, en Marín para presentar el proyecto de rehabilitación del centro, en el que la Xunta invertirá 1,1 millones de euros. Tal y como explicó, la intervención forma parte del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, «que tiene entre sus prioridades mejorar la eficiencia energética de los colegios e institutos, de tal forma que sean más confortables para la comunidad educativa, al tiempo que son más respetuosos con el medio ambiente».

Rodríguez detalló que la rehabilitación del CEIP O Seixo va a suponer «una renovación total del colegio». En el exterior se cambiará la cubierta (904 m²) para colocar una de panel metálico tipo sandwich, se sustituirán todas las carpinterías (182 ventanas y cuatro puertas) por unas nuevas de aluminio y se aplicará aislamiento térmico en los 1.939 m² de fachadas.

El programa de la actuación incluye también mejoras en el interior, como el cambio de la iluminación existente por 475 luminarias led y de emergencia, con equipos de regulación de la intensidad de la luz y de detección del movimiento. Asimismo, se incorporan falsos techos y se colocan paneles fonoabsorbentes para mejorar la acústica del colegio y se harán algún ajustes en la distribución interna del centro.

Además, se acometerán mejoras de accesibilidad, con la instalación de un ascensor. Hasta el momento solo se puede acceder a los pisos superiores del colegio a través de escaleras, lo que supone una barrera arquitectónica.

«En definitiva, hablamos de un reacondicionamento integral de este centro, una obra que licitaremos antes de que finalice el año para poder ejecutarla en 2026», destacó el conselleiro. La previsión es que las obras puedan estar listas a finales del año que viene y se lograría un ahorro del 47% en consumo de energía y del 50% en emisiones de CO2.

Según la consellería, estas actuaciones elevan a cerca de 3 millones la inversión en obras en centros de Marín en el marco del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. Entre las actuaciones más destacadas, se acometieron la rehabilitación integral y la instalación de un ascensor en el CEIP Plurilingüe de Sequelo (un millón), el cambio de cubiertas del CEIP do Carballal (500.000 euros), el cambio de ventanas y otras obras en el instituto Chan do Monte (255.000) y el cambio de luminarias del IES Mestre Landín (65.000).