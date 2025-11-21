Dueños de terrenos impulsan una plataforma frente al plan urbanístico de Monte Faro
Alertan de posibles errores en la tramitación
REDACCIÓN
Las personas propietarias de terrenos en Monte Faro (SU-13 de Sanxenxo) han decidido crear una plataforma frente a la «la falta de transparencia, las irregularidades detectadas y la ausencia de respuestas oficiales por parte del Concello y de las empresas promotoras de la junta de compensación» para el desarrollo urbanístico de esa zona.
El colectivo alerta de que «no se ha excluido del suelo urbanizable las zonas con una clara relevancia patrimonial, como los túmulos y mámoas documentados en Monte Faro, que deben ser reclasificados como suelo rústico de protección especial».
Alertan también de «posibles errores en la asignación de parcelas y en el listado catastral», por lo que han convocado una asamblea abierta para constituir una «plataforma de defensa del territorio y de los derechos vecinales». Será el sábado 13 de diciembre, a las 19.30 horas en la Casa Social Forestal As Canteras de Noalla.
