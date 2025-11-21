La Diputación de Pontevedra moviliza 2,3 millones para mejorar el abastecimiento de agua en 245 comunidades de usuarios

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, detalló este viernes los acuerdos alcanzados en la junta de gobierno provincial, una sesión marcada por la aprobación de medidas que movilizan cerca de 5,3 millones de euros destinados a áreas tan diversas como la igualdad, el bienestar social, las infraestructuras municipales, la red viaria provincial y el apoyo al movimiento asociativo.

El proyecto que se llevó el mayor protagonismo fue el Plan Máis Aqua, que dispondrá de más de 2,3 millones de euros para mejorar el abastecimiento de agua en 245 comunidades de usuarios. La respuesta a la convocatoria volvió a superar todas las previsiones, con 370 solicitudes, de las que 245 cumplían todos los requisitos y 35 quedaron en lista de espera. López avanzó que muchas podrían incorporarse finalmente "por renuncias o por inversiones que se ajusten a la baja".

Las ayudas, de entre 6.100 y 10.000 euros, permitirán renovar redes de distribución, abrir nuevos pozos y depósitos, mejorar el control de la calidad del agua e incluso instalar placas fotovoltaicas. El presidente recordó además que, solo en las últimas tres semanas, la Diputación ha aprobado casi 5 millones destinados a comunidades de aguas, "una forma indirecta de ayudar también a los ayuntamientos".

La jornada estuvo marcada también por la proximidad del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Diputación aprobó dos líneas de ayudas que suman 460.000 euros. De esa cifra, 260.000 euros se dirigirán a municipios de menos de 20.000 habitantes para fortalecer la atención integral a víctimas, apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad y desarrollar acciones de orientación y formación. Los 200.000 euros restantes se destinarán a entidades sociales sin ánimo de lucro para impulsar programas de sensibilización, prevención de la violencia de género y atención a mujeres y menores.

López subrayó que el presupuesto de igualdad crecerá "casi un 7%" en 2026, un dato que, afirmó, "avala nuestro compromiso y nuestra buena gestión".

La accesibilidad universal fue otro de los puntos aprobados con la concesión de cerca de 200.000 euros a 30 entidades de 18 localidades dentro del Plan Provincia Máis Inclusiva, unos fondos que permitirán adquirir material para mejorar la movilidad de las personas usuarias, renovar instalaciones o incorporar sistemas de comunicación inclusiva. Este incremento de 20.000 euros respecto al año pasado, explicó López, refuerza "una línea de la que nos sentimos muy orgullosos".

En el área de Bienestar Social, la Diputación dio luz verde a la relación definitiva de participantes en los programas Lecer en Familia y Máis Benestar, que cuentan con un presupuesto conjunto de 400.000 euros. El primero, que ofrece estancias de fin de semana a familias con menores, beneficiará a 3.000 personas de 50 ayuntamientos, aunque la demanda ha sido muy superior y se registran 4.371 personas en lista de espera. El programa de termalismo para mayores de 55 años, Máis Benestar, llegará a 2.163 personas de 60 localidades, con 1.442 demandantes que deberán esperar a futuras ediciones.

También hubo espacio para las inversiones municipales a través del Plan Máis Provincia, que este viernes asignó 337.000 euros a proyectos en Redondela, Tui y Cambados. Redondela recibirá 144.000 euros para completar la financiación del ascensor y la humanización de la Plaza de la Petanca, mientras que Tui contará con 102.100 euros para la cubierta curva del campo de fútbol Álvarez Durán. En Cambados se invertirán 91.000 euros en la reparación de la deteriorada cubierta del campo municipal de Burgáns, que recientemente había sido noticia por desprendimientos.

Las infraestructuras viarias también ganaron protagonismo, con la aprobación de 523.500 euros para mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal en las carreteras EP 6201 (Rodeiro-Vilela) y EP 6202 (Rodeiro-Oseira). Además, se dio luz verde al expediente de contratación para el ensanche de la EP 2702 (Amoedo-Os Valos), en Pazos de Borbén, una obra que rondará el millón de euros.