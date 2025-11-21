Detenido un vecino de Sanxenxo por robar en una cafetería y causar daños por 7.000 euros

La Guardia Civil de Sanxenxo ha detenido a un vecino del municipio, de 40 años, con amplios antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una cafetería de Meaño.

Los hechos sucedieron la madrugada del día 19 cuando el ahora detenido accedió al interior del establecimiento tras forzar la puerta trasera, y cubierto con la capucha de su sudadera y una mascarilla quirúrgica.

Una vez allí, con varias herramientas, destrozó la totalidad de los dispensarios de la máquina recreativa, con el fin de llegar a los cajetines de recaudación. Se llevó todo el dinero y causó unos daños que superan los 6.950 euros.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo se hizo cargo de la investigación y tras la inspección ocular practicada, pruebas recabadas en el lugar de los hechos y demás pesquisas, llegó a la identificación del presunto autor de los hechos que, además, coincidiría con la misma persona que había detenido hace un mes por hechos similares en el mismo establecimiento.

Las diligencias, junto con el detenido, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, que decretó su libertad con cargos.